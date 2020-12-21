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понедельник, 21 декабря 2020 14:26

Президент "Ференцвароша" рассказал, сколько зарабатывает Ребров

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Президент &quot;Ференцвароша&quot; рассказал, сколько зарабатывает Ребров
Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" с лета 2018 года. Фото: ФК "Ференцварош".

Наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров среди самых высокооплачиваемых тренеров Европы

По словам президента венгерского гранда Габора Кубатова, большая зарплата удерживает украинского тренера в Будапеште.

"У нас хороший контракт с Ребровым. Может, он не среди самых высокооплачиваемых тренеров Европы, но у него зарплата в высшей категории. Он может оставаться здесь, потому что зарабатывает хорошие деньги, находится в нужном месте, и его семья тоже чувствует себя хорошо ", - сказал Кубатов в комментарии M4 Sport.

По сообщению СМИ Ребров получает в Венгрии €1,5 млн за сезон.

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Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" с лета 2018 года. За это время украинский наставник дважды становился чемпионом Венгрии и выводил команду в ЛЕ и ЛЧ.

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