Президент "Барселоны" подтвердил переход Месси в ПСЖ

Месси играл за "Барселону" всю жизнь. Фото: Reuters

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил, что нападающий Лионель Месси станет игроком "Пари Сен-Жермен".

"Месси перейдёт в "ПСЖ". Я бы хотел, чтобы он остался в "Барселоне", но этого не произойдёт. Я сделал всё возможное для того, чтобы он остался", — приводит слова Лапорты Tuttomercatoweb.

5 августа "Барселона" объявила, что не будет продлевать контрактное соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

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Месси выступал за основной состав "Барселоны" с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.