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среда, 18 августа 2021 09:52

Преемник Шевченко плохо спит

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Преемник Шевченко плохо спит
Александр Петраков привел молодежную сборную к триумфу на Кубке мира. Фото: УАФ

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал назначение на пост наставника "сине-желтых" перед отборочными матчами ЧМ-2022.

"Нужен результат — пять игр. Каждый матч будет финалом. Сделаю все от меня зависящее, чтобы сборная попала на чемпионат мира в Катаре.

Новые игроки в сборной? В основном составе будет 26 игроков — к уже названным игрокам присоединятся Тарас Качараба из пражской "Славии" и Даниил Сикан из "Шахтера". Также в резервный список включен Сергей Булец из "Зари".

Перспективы сборной после трех ничьих на старте отбора ЧМ-2022? Наши шансы хорошие. Пять игр — это не клубный футбол, поэтому каждая игра — это финал. Ситуация, как на чемпионате мира — вышел на поле, выиграл и прошел дальше. Нет — поехал домой.

Разговор с футболистами? Мы все друг друга хорошо знаем. Я уже разговаривал с игроками.

Эмоции от назначения? Сплю плохо. Два часа, потом просыпаюсь. Не знаю, что дальше сказать. Приняли такое решение, но я умею держать удар", — сказал Петраков в интервью пресс-службе УАФ.

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Ранее стал известен список игроков сборной Украины на матчи квалификации чемпионата мира-2022. 1 и 4 сентября она проведет матчи со сборными Казахстана и Франции.

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