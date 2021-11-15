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понедельник, 15 ноября 2021 15:07

Пребывание Петракова во главе сборной не зависит от завтрашнего поединка - Цыганик

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Пребывание Петракова во главе сборной не зависит от завтрашнего поединка - Цыганик
Комментатор Игорь Цыганик опроверг слухи о наличии ультиматума к Александру Петракову (на фото). Фото: FootBoom

Украинский спортивный журналист и комментатор Игорь Цыганик опроверг слухи о якобы наличии ультиматума к главному тренеру украинской сборной Александру Петракову. Пребывание наставника в должности не зависит от завтрашнего матча с Боснией и Герцоговиной, уверен он.

"Дискутировать здесь не о чем. Ведь пребывание Петракова в должности главного тренера сборной Украины, оно не зависит от завтрашнего поединка, абсолютно. Он пока не проиграл ни одного матча, он, думаю, будет абсолютно спокойно работать и дальше. И не надо сейчас создавать абсолютно никакой дезинформации, особенно перед игрой против Боснии. Петраков будет работать, и я уверен, и дальше, и после этого поединка", - сказал Цыганик.

"У нас впереди еще плей-офф и все будет нормально", – добавил он.

Цыганик считает, что появление "вброса об ультиматуме тренеру" перед важным для национальной сборной поединком является попыткой давления.

"Мне трудно сказать, почему появляется такая информация, возможно, это действительно попытка оказать давление на главного тренера. Но это бесперспективно, я думаю, что все будет хорошо", - отметил журналист.

О якобы отставке Петракова в случае неудачи сборной в матче с Боснией сообщил накануне букмекерский портал MetaRatings. Авторов и аргументов в пользу своего "предположения" сайт так и не назвал.

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