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суббота, 19 октября 2019 09:15

Появилась еще одна страна, с которой УЕФА будет разводить Россию

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Появилась еще одна страна, с которой УЕФА будет разводить Россию
Росиия не признает Косово и не может сыграть с ее футбольной сборной ни дома, ни на выезде. ФОТО: с открытых источников

УЕФА принял решение, что футбольные сборные России и Косово будут разводить во всех турнирах.

Решение принято из соображений безопасности, пишет nv.ua

"Рабочая группа УЕФА по чрезвычайным ситуациям провела заседание в среду с целью обсудить ситуацию с матчами между командами из Косово и России. Учитывая опасения по поводу безопасности, было принято решение, что команды из Косово и России отныне не могут пересекаться в турнирах УЕФА к дальнейших распоряжений", - заявили в УЕФА.

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Россияне являются давними союзниками сербов, а те не признают Косово и считают своей территорией.

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