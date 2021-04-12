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понедельник, 12 апреля 2021 19:30

Поставил на уши всю Россию: Чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
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Дмитрий Чумак
Фото: instagram.com/dmitryichumak
Дмитрий Чумак
Дмитрий Чумак
Дмитрий Чумак
Дмитрий Чумак

Украинский тяжелоатлет, победитель чемпионата Европы в столице России Дмитрий Чумак прокомментировал свою публикацию и изображение со сгоревшей Москвой.

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Допис, поширений DMYTRO CHUMAK 🇺🇦 (@dmitryichumak)

"Во-первых, эта цитата из песни российской группы "Ленинград". Во-вторых, это был всего лишь троллинг Кремля. Не более того", - уточнил Чумак для Tribuna.com.

Он подчеркнул, что не призывал спалить Москву.

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"Дело в том, что россияне не знают ни о какой войне. Они в шоке, почему украинцы так не любят "уважаемого", "великого", "доброго", "искреннего" и "политически правильного" Путина", - сказал спортсмен.

Дмитрий уточнил, что потроллил Кремль для украинцев.

"Кто-то, понимает, в чем дело, кто-то - нет. Мне отношение россиян не особо интересно", - резюмировал Чумак.

В России отреагировали на пост украинского чемпиона бранью. Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в интервью для "РБ Спорт" назвал Чумака уродом.

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