Последовал за русским кораблем. УАФ запретил Тимощуку пожизненно заниматься футбольной деятельностью

Анатолий Тимощук выигрывал ЛЧ с "Баварией". Фото: ФК "Зенит"

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Украинской ассоциации футбола (УАФ) применил санкции к бывшему капитану сборной Украины Анатолию Тимощуку.

КДК принял следующие решения:

— Лишить Тимощука А. А. тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;

— Поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука А. А. всех государственных наград и почетных званий;

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— Лишить Тимощука А. А. всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;

— Сключить Тимощука А. А. из официального реестра игроков сборных команд УАФ;

— Запретить Тимощуку А. А. заниматься футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.

Также мэр Луцка сообщил, что Тимощука лишат звания почетного гражданина города.

Тимощук остался единственным украинцем, оставшимся в украинском футболе. После нападения России на Украину уроженец Луцка никак не прокомментировал ситуацию и продолжит работать в российском клубе "Зенит" помощником главного тренера.