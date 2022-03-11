Последовал за русским кораблем. УАФ запретил Тимощуку пожизненно заниматься футбольной деятельностью

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Украинской ассоциации футбола (УАФ) применил санкции к бывшему капитану сборной Украины Анатолию Тимощуку.
КДК принял следующие решения:
— Лишить Тимощука А. А. тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;
— Поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука А. А. всех государственных наград и почетных званий;
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— Лишить Тимощука А. А. всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;
— Сключить Тимощука А. А. из официального реестра игроков сборных команд УАФ;
— Запретить Тимощуку А. А. заниматься футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.
Также мэр Луцка сообщил, что Тимощука лишат звания почетного гражданина города.
Тимощук остался единственным украинцем, оставшимся в украинском футболе. После нападения России на Украину уроженец Луцка никак не прокомментировал ситуацию и продолжит работать в российском клубе "Зенит" помощником главного тренера.
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