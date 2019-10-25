"После перерыва россияне подсели" – Ребров рассказал, как победил ЦСКА

"Ференцварош" одержал первую за 15 лет победу в еврокубках

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал выездную победу своей команды над московским ЦСКА.

"В футболе всегда самое главное - результат. Игрокам не нужна была дополнительная мотивация, - сказал Ребров на пресс-конференции. - Играли против ЦСКА в Лиге Европы - все были мотивированы", – пишет "Террикон".

"Мы целенаправленно готовились к этому поединку, проанализировали ЦСКА. Сегодня вся команда выглядела хорошо.

Знаю ли я, когда "Ференцварош" последний раз побеждал на групповой стадии ЛЕ? Перед игрой я об этом не думал. Но если мы 15 лет туда не попадали... Я готовил команду к победе. Я верил в эту победу, как и футболисты.

Я знаю силу ЦСКА в атаке. Мы пытались насытить центральную зону, чтобы было меньше ударов. В этом случае сопернику приходилось полагаться на дальние удары, что они и делали. После перерыва россияне немного подсели. Сказалось то, что на выходных они играли на синтетике. Я видел, что "армейцы" уже перестали прессинговать так, как в первом тайме. Возможно, из-за этого мы взяли мяч под свой контроль.

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Вчера в Москве "Ференцварош" обыграл ЦСКА – 1:0.