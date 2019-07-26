После боя умер аргентинский боксер

Полученные травмы во время боя стали смертельными для Уго Сантильяна

Аргентинский боксер Уго Сантильяна умер от травм, полученных во время боя против чемпиона Уругвая Эдуардо Абреу. Аргентинец умер на двадцать третьей году жизни.

10-раундовый поединок проходил в субботу 21-го июля и закончился ничьей. Боксер закончил бой с окровавленным лицом.

Во время объявления судейских записок Сантильяна едва держался на ногах. Через некоторое время боксер начал терять сознание.

Аргентинец после поединка был доставлен в больницу. Обследование выявило у спортсмена кровяной сгусток в мозге, поэтому он был срочно прооперирован.

После этого у 23-летнего боксера произошли две остановки дыхания и сердца. Сегодня утром Сантильяна скончался в больнице, сообщает "Clarín DEPORTES".

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23-летний Сантильяна был чемпионом Южной Америки в суперлегком весе по версии WBO.