После боя умер аргентинский боксер

Аргентинский боксер Уго Сантильяна умер от травм, полученных во время боя против чемпиона Уругвая Эдуардо Абреу. Аргентинец умер на двадцать третьей году жизни.
10-раундовый поединок проходил в субботу 21-го июля и закончился ничьей. Боксер закончил бой с окровавленным лицом.
Во время объявления судейских записок Сантильяна едва держался на ногах. Через некоторое время боксер начал терять сознание.
Аргентинец после поединка был доставлен в больницу. Обследование выявило у спортсмена кровяной сгусток в мозге, поэтому он был срочно прооперирован.
После этого у 23-летнего боксера произошли две остановки дыхания и сердца. Сегодня утром Сантильяна скончался в больнице, сообщает "Clarín DEPORTES".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соперник умершего российского боксера совершил неожиданный поступок
23-летний Сантильяна был чемпионом Южной Америки в суперлегком весе по версии WBO.
Комментарии