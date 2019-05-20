После аннексии Крыма бывший вратарь московского "Спартака" переехал с семьей в Киев

Максиму Левицкому и его семье комфортно в Киеве.

После событий 2014 года Максим Левицкий переехал с семьей из Крыма в столицу Украины, а его старший сын перевелся из московского вуза в киевский.

Бывший голкипер Таврии, французского "Сент-Этьена", ряда российских клубов, в том числе и Спартака, с которым он выиграл золото чемпионата, и сборной Украины Максим Левицкий рассказал о переезде из Крыма в Украину и назвал причины такого шага.

"Я родился в Ростовской области, большая часть моей карьеры прошла в России, когда выступал за московское Динамо оформил себе российское гражданство, - признался Максим.

"Но сердцу не прикажешь. После событий в Крыму 2014-го решил, что по духу мне ближе Украине. Решение о переезде принимали на семейном совете, жена меня поддержала. В Киеве нам комфортнее. И жена, и дети - граждане Украины. Старший сын даже перевелся из московского вуза в киевский - это было его личным решением. Таким образом он проявил свою гражданскую позицию. Мне его поступок понравился.

Я имею вид на жительство в Украине. И считаю себя украинским. Помню, как 31 мая 2000 дебютировал за сине-желтую команду на Уэмбли в матче с Англией. Это было здорово!"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пятов рассказал, почему Ракицкий не пел гимн Украины

Максим Левицкий сыграл 8 матчей за национальную сборную Украины. Известный своими выступлениями за симферопольскую "Таврию", московские "Спартак" и французский "Сент - Этьен" на клубоному уровне.