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понедельник, 20 мая 2019 14:31

После аннексии Крыма бывший вратарь московского "Спартака" переехал с семьей в Киев

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После аннексии Крыма бывший вратарь московского &quot;Спартака&quot; переехал с семьей в Киев
Максиму Левицкому и его семье комфортно в Киеве.

После событий 2014 года Максим Левицкий переехал с семьей из Крыма в столицу Украины, а его старший сын перевелся из московского вуза в киевский.

Бывший голкипер Таврии, французского "Сент-Этьена", ряда российских клубов, в том числе и Спартака, с которым он выиграл золото чемпионата, и сборной Украины Максим Левицкий рассказал о переезде из Крыма в Украину и назвал причины такого шага.

"Я родился в Ростовской области, большая часть моей карьеры прошла в России, когда выступал за московское Динамо оформил себе российское гражданство, - признался Максим.

"Но сердцу не прикажешь. После событий в Крыму 2014-го решил, что по духу мне ближе Украине. Решение о переезде принимали на семейном совете, жена меня поддержала. В Киеве нам комфортнее. И жена, и дети - граждане Украины. Старший сын даже перевелся из московского вуза в киевский - это было его личным решением. Таким образом он проявил свою гражданскую позицию. Мне его поступок понравился.

Я имею вид на жительство в Украине. И считаю себя украинским. Помню, как 31 мая 2000 дебютировал за сине-желтую команду на Уэмбли в матче с Англией. Это было здорово!"

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Максим Левицкий сыграл 8 матчей за национальную сборную Украины. Известный своими выступлениями за симферопольскую "Таврию", московские "Спартак" и французский "Сент - Этьен" на клубоному уровне.

https://sportarena.com
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