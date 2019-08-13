Португальский клуб хочет арендовать Цитаишвили

Цитаишвили почти не появляется на поле в футболке "Динамо"

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили попал в сферу интересов португальской "Браги".

Сообщает сайт Sportanalytic.com.

"Архиепископы" хотят взять 18-летнего украинском в аренду на один сезон и в идеале прописать право выкупа.

Пока Цитаишвили не попадают в основу "Динамо", играя за молодежный состав.

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В июне в составе сборной Украины Георгий Цитаишвили стал чемпионом мира в возрасте игроков до 20 лет. В финале с Южной Кореей (3:1) он забил третий мяч.