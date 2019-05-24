Португальский гранд включился в борьбу за игрока сборной Украины

Руслан Малиновский пока не определился со своим будущим в следующем сезоне.

Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский может перебраться в португальский клуб.

26-летний хавбек бельгийского "Генка" и национальной сборной Украины Руслан Малиновский может перейти в лиссабонский "Спортинг".



В данный момент ведутся переговоры, и цена вопроса может составить более 10 млн евро. Кроме того, на Малиновского претендует ряд других европейских клубов.



Как сообщает источник, в украинце португальский клуб видит замену для Бруну Фернандеш, который, вероятно, покинет команду этим летом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидер сборной Украины является запасным вариантом для европейского гранда

Ранее сообщалось, что Малиновского хотят приобрести итальянские "Наполи" и "Рома", а также московский "Спартак". Российский клуб готов предложить самые выгодные условия трансфера как "Генке", так и самому игроку.



