"Португалию связали, упаковали и заклеили скотчем" – реакция украинской прессы

Тренер Португалии выделил Андрея Ярмоленко Фото Рейтер.

Украинские СМИ прокомментировали победу сборной Украины над чемпионами Европы сборной Португалии.

"Нет, ну не могли же они не проявить заоблачную волю в такой праздничный день, - наслаждается моментом "Футбол-24". - Это была не просто команда как механизм. На поле вышли несокрушимые киборги, которые воевали мячом и проливали капли пота и крови. Что-что, а защищать родную землю мы умеем.

В день защитника Украины, с возвращенными из русского плена моряками, Сенцовім и другими воинами духа и оружия, которые болели на трибунах НСК Олимпийский, команда Шевченко не имела права подвести. Она не превзошла соперника в креативе, технике, ударах или точных ремнях. Она взяли силой воли. В лучших традициях украинских побед".

"Португалию упаковали, связали и заклеили скотчем, как пел Святослав Вакарчук, "без жодного шва". Для того, чтобы пройти к воротам португальцам приходилось выдумывать нечто особенное, эдакое. Но все эти забросы, розыгрыши третьего и прочие "кренделя" легко читались нашей командой, – пишет dynamo.kiev.ua

Что же касается обороны португальской команды, то тут было просто настоящая катастрофа, поскольку гости оказались вообще не готовы к атакам украинской команды. И если первый гол можно списать на пассивность Роналду в игре на "втором этаже", то в соавторы на второй мяч Ярмоленко, после великолепной передачи Миколенко, может записаться вся линия обороны Португалии. Так пропустить игрока за спины — это нужно уметь. При этом, конечно, не стоит умалять заслуг Миколенко, сумевшего отдать такую филигранно точную передачу".

На трибунах я дважды ловил себя на мысли – точно ли это наша сборная? – удивляется корреспондент "Трибуны". – Нет, не после голов. Первый раз в концовке первого тайма, когда наша команда несколько раз подряд спокойно, без малейшей паники, выходила из обороны через пас. Второй – когда уже в меньшинстве игроки пару минут раскатывали мяч на половине поля соперника, ожидая, что рано или поздно будет возможность что-то придумать.

Страшно сказать, но попробую. Это верные признаки топ-команды. По крайней мере, на уровне сборных. Понимание, что ты делаешь, что ты будешь делать и как тебе выжать максимум из возможного. Отсутствие прогиба перед соперником, внутренний запрет на дрожащие коленки, которые столько раз подводили нас раньше.

На старте поединка активность обеих команд била фонтаном. Однако по-другому, наверное, и быть не могло. Тот антураж, который сформировался вокруг матча, зарядил футболистов мощной энергией. И "плюсовой" заряд в этом аккумуляторе под названием НСК "Олимпийский" принадлежал хозяевам. Что вполне нормально. Возможно, наш футбол и находится в кризисе, но такие поединки точно будут способствовать более быстрому выходу из него.

Шикарным было все: атмосфера на стадионе, противодействие со стороны соперника, игра нашей сборной, и наконец – результат. Мы заслуженно присоединяемся к числу команд-передовиков в плане получения путевки на Евро-2020. Будет горячее лето".

Даже трудно найти и выделить среди этого всплеска положительного адреналина что-то негативное (о судействе давайте не будем; по крайней мере, не сейчас), – сокрушается ua-football.com. – Что-то такое, с чего бы нам нужно было бы вынести урок. Неожиданно осенила неуместная мысль: а что будет после Андрея Шевченко? Мы же привыкаем к успеху, к своему новому статусу, к новому рисунку игры. А если после Андрея Николаевича придется снова возвращаться к временам раннего Фоменко?!

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Украина досрочно за два тура завоевала первое место и завоевала путевку на чемпионат Европы.