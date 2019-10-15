"Португалию связали, упаковали и заклеили скотчем" – реакция украинской прессы

 
Ексклюзивы
1/5
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2448
"Размели как горячие пирожки": в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки": в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 882
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 3942
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2565
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 855
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 5904
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 999
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 288
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1431
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2151
Фото
Все фото
16
14
9
16
6
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Видео
Все видео
Англия разгромила Болгарию в скандальном матче
Англия разгромила Болгарию в скандальном матче
Украина красиво победила Португалию
Украина красиво победила Португалию
Украина потеряла шанс победы Португалию
Украина потеряла шанс победы Португалию
Россия, Польша и Бельгия завоевали путевку на Евро 2020
Россия, Польша и Бельгия завоевали путевку на Евро 2020
Усик заставил сдаться американского ветерана
Усик заставил сдаться американского ветерана
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3312
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6813
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1512
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 819
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
12 октября 2019
Просмотров: 1611
Золота людина
– Це не лікарі! З умираючих тягнути гроші можуть тільки виродки, – каже Іван. Говоримо про завідувача поліклініки Національного ...
вторник, 15 октября 2019 10:46

"Португалию связали, упаковали и заклеили скотчем" – реакция украинской прессы

  Комментировать
&quot;Португалию связали, упаковали и заклеили скотчем&quot; – реакция украинской прессы
Тренер Португалии выделил Андрея Ярмоленко Фото Рейтер.

Украинские СМИ прокомментировали победу сборной Украины над чемпионами Европы сборной Португалии.

"Нет, ну не могли же они не проявить заоблачную волю в такой праздничный день, - наслаждается моментом "Футбол-24". - Это была не просто команда как механизм. На поле вышли несокрушимые киборги, которые воевали мячом и проливали капли пота и крови. Что-что, а защищать родную землю мы умеем.

В день защитника Украины, с возвращенными из русского плена моряками, Сенцовім и другими воинами духа и оружия, которые болели на трибунах НСК Олимпийский, команда Шевченко не имела права подвести. Она не превзошла соперника в креативе, технике, ударах или точных ремнях. Она взяли силой воли. В лучших традициях украинских побед".

"Португалию упаковали, связали и заклеили скотчем, как пел Святослав Вакарчук, "без жодного шва". Для того, чтобы пройти к воротам португальцам приходилось выдумывать нечто особенное, эдакое. Но все эти забросы, розыгрыши третьего и прочие "кренделя" легко читались нашей командой, – пишет dynamo.kiev.ua

Что же касается обороны португальской команды, то тут было просто настоящая катастрофа, поскольку гости оказались вообще не готовы к атакам украинской команды. И если первый гол можно списать на пассивность Роналду в игре на "втором этаже", то в соавторы на второй мяч Ярмоленко, после великолепной передачи Миколенко, может записаться вся линия обороны Португалии. Так пропустить игрока за спины — это нужно уметь. При этом, конечно, не стоит умалять заслуг Миколенко, сумевшего отдать такую филигранно точную передачу".

На трибунах я дважды ловил себя на мысли – точно ли это наша сборная? – удивляется корреспондент "Трибуны". – Нет, не после голов. Первый раз в концовке первого тайма, когда наша команда несколько раз подряд спокойно, без малейшей паники, выходила из обороны через пас. Второй – когда уже в меньшинстве игроки пару минут раскатывали мяч на половине поля соперника, ожидая, что рано или поздно будет возможность что-то придумать.

Страшно сказать, но попробую. Это верные признаки топ-команды. По крайней мере, на уровне сборных. Понимание, что ты делаешь, что ты будешь делать и как тебе выжать максимум из возможного. Отсутствие прогиба перед соперником, внутренний запрет на дрожащие коленки, которые столько раз подводили нас раньше.

На старте поединка активность обеих команд била фонтаном. Однако по-другому, наверное, и быть не могло. Тот антураж, который сформировался вокруг матча, зарядил футболистов мощной энергией. И "плюсовой" заряд в этом аккумуляторе под названием НСК "Олимпийский" принадлежал хозяевам. Что вполне нормально. Возможно, наш футбол и находится в кризисе, но такие поединки точно будут способствовать более быстрому выходу из него.

Шикарным было все: атмосфера на стадионе, противодействие со стороны соперника, игра нашей сборной, и наконец – результат. Мы заслуженно присоединяемся к числу команд-передовиков в плане получения путевки на Евро-2020. Будет горячее лето".

Даже трудно найти и выделить среди этого всплеска положительного адреналина что-то негативное (о судействе давайте не будем; по крайней мере, не сейчас), – сокрушается ua-football.com. – Что-то такое, с чего бы нам нужно было бы вынести урок. Неожиданно осенила неуместная мысль: а что будет после Андрея Шевченко? Мы же привыкаем к успеху, к своему новому статусу, к новому рисунку игры. А если после Андрея Николаевича придется снова возвращаться к временам раннего Фоменко?!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина выиграла в Португалии и с 1 места вышла на Евро

Украина досрочно за два тура завоевала первое место и завоевала путевку на чемпионат Европы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Португалию связали, упаковали и заклеили скотчем" – реакция украинской прессы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
октября

Тело шпионки передали в анатомический театр

Вдохновитель Гитлера был психически больным философом

Самое читаемое
На свадьбе побили &quot;вора в законе&quot;, который был надзирателем Киева
На свадьбе побили "вора в законе", который был надзирателем Киева Просмотров: 61930
Украинка решила загадку, которую никто не мог решить 400 лет
Украинка решила загадку, которую никто не мог решить 400 лет
 1 Просмотров: 49585
Синоптик рассказала, насколько задержится &quot;бабье&quot; лето
Синоптик рассказала, насколько задержится "бабье" лето Просмотров: 34236
Показали снимки советского Киева
Показали снимки советского Киева
13
 Просмотров: 32605
&quot;Слава Украине&quot;: российский ученый ушел из эфира, обвинив Москву в войне
"Слава Украине": российский ученый ушел из эфира, обвинив Москву в войне 1 Просмотров: 20234
Спорт
Англия разгромила Болгарию в скандальном матче
Англия разгромила Болгарию в скандальном матче
 Просмотров: 351
"Ждем продолжения" - легендарный боксер прокомментировал бой Усика
"Ждем продолжения" - легендарный боксер прокомментировал бой Усика Просмотров: 702
"Украина не Россия" - Яремчук
"Украина не Россия" - Яремчук Просмотров: 711
"Тейлор — самый перепуганный арбитр, которого встречал" - Степаненко
"Тейлор — самый перепуганный арбитр, которого встречал" - Степаненко Просмотров: 513
Роналдо извинился перед "Реалом" за Лунина
Роналдо извинился перед "Реалом" за Лунина Просмотров: 1071
Больше всего комментируют
7
Арахамия заявил, что денег на Донбасс нет
5
Зеленский призвал участников акций ко Дню защитника Украины не делать "картинку для российских СМИ"
5
Глава "Слуги народа" извинился перед протестующими против капитуляции
3
Зеленский не вмешивается: через Коломойского провалили переговоры с МВФ
3
Рейтинг Зеленского резко упал
Голосов: 1094
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua