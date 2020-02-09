"Порту" прервал безпроигрышную серию соперника "Шахтера"

В матче 20 тура чемпионата Португалии Бенфика померилась силами с Порту. Поединок завершился поражением будущего соперника Шахтера в 1/16 Лиги Европы со счетом 2:3.
Таким образом, прервалась невероятная беспроигрышная серия Бенфики. "Орлы" не проигрывали с пятого ноября, на протяжении 17 матчей. В чемпионате Португалии команда не знала вкуса фиаско с августа.
Лиссабонская команда по-прежнему лидирует в турнирной таблице, набрав 54 очка в 20 турах. Идущий вторым "Порту" сократил отставание до четырех очков.
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Первая игра между Шахтером и Бенфикой состоится уже 20 февраля.
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