Поражение Моуриньо и возвращение "нового Месси": как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках

Жозе Моуриньо возглавляет "Рому" с 2021 года. Фото: REUTERS

Соперники украинских клубов в еврокубках провели свои матчи в национальных чемпионатах.

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28 сентября "Шахтер" будет принимать "Интер" на НСК "Олимпийский". Серии А команда Симоне Индзаги расписала ничью с командой Руслана Малиновского "Аталанта" - 2: 2.

Украинский футболист записал на свой счет красивый забитый гол и голевую передачу. В конце матча при ничейном счете, "Интер" не реализовал пенальти, а гол гостей отменили после просмотра ВАР.

Мадридский "Реал" потерял очки. Команда Карло Анчелотти не смогла победить "Вильярреал". Команды так и не смогли забить ни разу. Гости умело защищались -0: 0.

Обидчик "горняков" "Шериф" в гостях разгромил одного из аутсайдеров чемпионата Молдовы "Динамо-Авто" - 7:0.

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Следующий соперник "Динамо" немецкая "Бавария" в рамках Бундеслиги победила в гостях "Гройдер" -3: 1.

Мюнхенцы быстро забили два мяча, но в начале второго тайма остались в меньшинстве после удаления Бенжамен Павар. Но смогли забить и третий гол в середине второго тайма. Хозяева ответили мячом престижа в конце игры.

"Барселона" одержала ожидаемую победу. Каталонцы дома разгромили "Леванте" -3: 0. Третий гол забил "новый Месси" Атсу Фати, который вернулся после травмы.

"Бенфики" одержала победу над "Гимараэшем" -3:1. Дубль на свой счет записал форвард сборной Украины Роман Яремчук.

Следующий соперник "Зари" итальянская "Рома" проиграла римское дерби "Лацио" -2:3. Команда Жозе Моуриньо открыла счет, но затем пропустила трижды, в конце матча смогли вернуться в игру, но на большее не хватило.

ЦСКА получил тяжелую победу над "Левски" -2:1, а "Будё-Глимт" в чемпионате Норвегии минимально победил "Волеренга" -1: 0.

В девятом туре УПЛ "Динамо" разобралось с "Рух" -2:0, "Шахтер" разгромил "Верес" -4:1, а "Заря" поиздевалась с "Днепра-1" -4:0.

Киевляне опережают "горняков" на три очка на горе таблицы. "Заря". поднялась на пятое место.