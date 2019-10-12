Поражение Англии и победа Франции – в Европе состоялись матчи отбора

Победу Франции принес пенальти во втором тайме

Вчера в Европе состоялись несколько матчей отбора к Евро 2020.

В группе "В" сборная Украины победила в Харькове сборную Литвы - 2:0. В другом матче группы Португалия дома одолела Люксембург - 3:0.

В группе "А" Англия неожиданно проиграла на выезде Чехии - 1:2, а Черногория дома разошлась нулевой ничьей с Болгарией.

В группе "Н" Турция дома минимально победила Албанию - 1:0, а Франция с таким же счетом обыграла в Рейкьявике сборную Исландии.

И наконец историческую победу в этой группе получила Андорра, которая также минимально победила дома Молдову - 1:0.

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Сегодня на континенте состоятся еще 8 матчей отбора.