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суббота, 12 октября 2019 11:19

Поражение Англии и победа Франции – в Европе состоялись матчи отбора

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Поражение Англии и победа Франции – в Европе состоялись матчи отбора
Победу Франции принес пенальти во втором тайме

Вчера в Европе состоялись несколько матчей отбора к Евро 2020.

В группе "В" сборная Украины победила в Харькове сборную Литвы - 2:0. В другом матче группы Португалия дома одолела Люксембург - 3:0.

В группе "А" Англия неожиданно проиграла на выезде Чехии - 1:2, а Черногория дома разошлась нулевой ничьей с Болгарией.

В группе "Н" Турция дома минимально победила Албанию - 1:0, а Франция с таким же счетом обыграла в Рейкьявике сборную Исландии.

И наконец историческую победу в этой группе получила Андорра, которая также минимально победила дома Молдову - 1:0.

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Сегодня на континенте состоятся еще 8 матчей отбора.

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