Помощник Луческу сравнил Cупрягу с Шевченко

Владислав Супряга потерял место в старте "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Помічник Мірчі Луческу італійський тренер Дієго Лонго розхвалив форварда "Динамо" Владислава Супрягу.

За словами, італійця Супряга схожий на легендарного форварда "Динамо" Андрія Шевченка.

"Супряга потенційно дуже сильний гравець. Він любить атакувальний простір, він сильний і бачить мету.

Він нагадує мені Шеву за характеристиками, але він молодий, йому потрібна довіра і багато роботи. Він перейшов в команду, де постійно грає, є довіра тренера, я б його не відпускав", – цитує Лонго Fantacalcio.

Владислав Супряга приєднався до "Динамо" у 2018 році. У поточному сезоні Владислав провів 18 матчів, у яких відзначився 3 голами та 5 асистами.