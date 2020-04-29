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среда, 29 апреля 2020 21:00

Полуфинал Лиги чемпионов и победа в Кубке мира – вспоминаем самые большие достижения украинского футбола а 28 лет

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Полуфинал Лиги чемпионов и победа в Кубке мира – вспоминаем самые большие достижения украинского футбола а 28 лет
Сборная Украины накануне первого матча в истории. Фото ootclub.com.ua

Сегодня в Украине отмечают всеукраинский день футбола. В этом день в 1992 года сборная Украины сыграла свой первый матч в истории.

В Ужгороде наша сборная проиграла дебютную товарищескую игру сборной Венгрии - 1:3. Единственный мяч забил Иван Гецко.

С тех пор прошло 28 лет. Вспоминаем самые выдающиеся успехи украинского футбола за эти годы.

1999-го киевское "Динамо" вышло в полуфинал Лиги чемпионов. В четвертьфинале киевляне обыграли действующего обладателя приза мадридский "Реал" - 1:1 и 2:0.

В полуфинале киевляне могли побеждать мюнхенскую "Баварию". Динамовцы вели 2:0 и 3:1. Но подопечные Лобановского рано поверили в победу. "Бавария" сравняла счет - 3:3, а в ответном матче победила - 1:0.

Следующий большой успех пришел в 2006 году. Сборная под руководством Олега Блохина пробилась в финальную часть Кубка мира, вышла из группы и в 1/8 финала обыграла по пенальти сборную Швейцарии. Таким образом украинцы впервые в истории пробились в четвертьфинал самого престижного футбольного соревнования мира. В четвертьфинале наша сборная уступила будущим триумфаторам сборной Италии.

В финале наши ребята победили команду Южной Кореи - 3:1 и стали чемпионами мира

Еще через три года пришли сразу две крупные победы. Сначала донецкий "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА, одолев в решающей игре бременский "Вердер" - 2:1, а затем юношеская сборная Украины под руководством Юрия Калитвинцева выиграла чемпионат Европы, который проходил в Донецке и Мариуполе. В финале наши ребята победили сборную Англии - 2:0.

Но величайший триумф ждал Украину в прошлом году. Молодежная сборная до 20 лет выиграла мировое первенство в Польше. В финале наши ребята победили команду Южной Кореи - 3:1 и стали чемпионами мира. Готовил команду к соревнованиям Александр Петраков.

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Кроме этого Украина совместно с Польшей принимала финальную часть Евро-2012, а в 2018 году Киев стал местом проведения финала Лиги чемпионов. Тогда "Реал" обыграл "Ливерпуль" - 3:1.

Автор: Юрий Стригун
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