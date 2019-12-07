Польша и Украина встретятся в Хожуве – официально

Стадион в Хожуве роконструировали 8 лет: с 2009 по 2017

Товарищеский матч между национальными сборными Польши и Украины, который намечен на 31 марта 2020 года, состоится на "Силезском стадионе" города Хожув.

Такое решение было принято на заседании правления Польского футбольного союза. Сообщает "Террикон"

Мартовский этап подготовки к финальному турниру Евро-2020 будет включать два спарринга. 27 числа "сине-жёлтые" планируют провести выездную игру против сборной Франции.

Сборная Украины стартует на Евро-2020 14 июня матчем в Амстердаме против Нидерландов. 22 июня подопечные Андрея Шевченко сыграют с Австрией в Бухаресте. А соперник по матчу 18 июня определится весной.

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Сборная Румынии еще может попасть в группу к Украине, если выиграет свой плей-офф. Иначе соперником команды Андрея Шевченко будет Грузия/Северная Македония/Косово/Беларусь.