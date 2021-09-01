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четверг, 02 сентября 2021 06:11

Показали, как Украина не удержала победу с Казахстаном

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Показали, как Украина не удержала победу с Казахстаном
Яремчук забил чудо-гол. Фото: Reuters

Сборная Украины во второй раз не сумела обыграть сборную Казахстана. В Нур-Султане наша команда сыграла вничью - 2:2

Украинцы удачно начали игру, когда Роман Яремчук уже на 92-ой секунде открыл счет. Наши имели шансов удвоить счет в первой половине игры - трижды попадали в штангу и перекладину. Во второй половине Украины упустила два выхода один на один.

Казахи сравняли счет во второй половине игры Валиуллин после ошибки Караваева сравнял счет ударом в ближний угол - 1:1.

Наша команда сумела выйти вперед, когда после прострела Миколенко Даниил Сикан затолкал мяч в сетку - 1:2.

Однако буквально уже в следующей атаке тот же Валиуллин после аналогичной ошибки Караваева будто под копирку забивает второй гол - 2:2.

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Из шести матчей со сборной Казахстана Украина четыре выиграла, а еще дважды сыграла вничью. Оба матча пришлись именно на этот отборочный цикл.

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