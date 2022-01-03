Подешевел на €1 млн. Стало известно, сколько стоит Лунин

Андрей Лунин играет в Испании с 2018 года. Фото: ФК "Реал"

Украинский вратарь мадридского "Реала" 22-летний Андрей Лунин продолжает терять цены.

Transfermarkt обновил цены на футболистов испанской Ла Лиги, сообщает сайт организации.

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Лунин потерял в стоимости за год €1 млн, и теперь украинский вратарь оценивается в €2 млн. "Реал" заплатил за голкипера "Зари" €8.5 млн.

В 2021 году Лунин провел только один матч за "Реал" в Кубке Испании и потерял место в составе сборной Украины.

Андрей Лунин в Украине выступал за "Металлист", "Днепр" и "Зарю". С 2018 года выступает за "Реал". В сезонах 2018/20 играл на правах аренды за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо". В "Реале" выполняет функции дублера Тибо Куртуа. В составе сборной Украины провел шесть матчей. Не попал в заявку национальной команды на Евро-2020/21.