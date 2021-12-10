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пятница, 10 декабря 2021 09:30

"Подарим фанатам интересный бой" - Ломаченко поделился ожиданием от поединка против Комми

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&quot;Подарим фанатам интересный бой&quot; - Ломаченко поделился ожиданием от поединка против Комми
Василий Ломаченко потерял три чемпионских пояса. Фото: ESPNRingside

Украинский боксер Василий Ломаченко поделился ожиданием перед поединком против гонца Ричарда Комми.

Ломаченко отметил сильные стороны соперника и пообещал интересное сражение.

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"Мэдисон-сквер-гарден – особое место для меня. На протяжении карьеры я провел много памятных поединков. Для меня это честь сразиться в Мекке бокса. Уважаю это. Не могу дождаться вечера субботы. Комми – сильный боец. Думаю, мы подарим фанатам очень интересное сражение.

Комми имеет большую силу, размах. Имеет опыт. Большое сердце воина.

Здоровья? Да конечно. Я готов к 100 процентам. Ожидаю боя, потому что это следующий шаг в моей боксерской карьере", - цитирует украинца "Спорт Арена".

Поединок состоится в США в ночь с субботы на воскресенье.

К бою против Комми Ломаченко подходит после уверенной досрочной победы над японцем Масаоши Накатани в июне.

Комми провел последнее сражение в феврале, нокаутировав доминиканца Джексона Маринеса в шестом раунде. Ганец – бывший чемпион мира по легкому весу по версии IBF.

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10
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