Почеттино не смог победить в своем первом матче во главе ПСЖ

Маурисио Почеттино год был без работы. Фото: REUTERS

ПСЖ в выездном поединке 18-го тура Лиги 1 сыграл вничью с "Сент-Этьеном" - 1: 1.

Хозяева поля вышли вперед в середине первого тайма. ПСЖ ответил за 3 минуты точным ударом Мойзе Кина.

Во втором тайме парижане пытались вырваться победу, но так и не смогли забить.

Этот поединок стал дебютным для Маурисио Почеттино во главе ПСЖ. Наставник не смог начать свою работу из победы.

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ПСЖ поднялся на 2-е место отставая от лидера "Лиона" на 3 очка.