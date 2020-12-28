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Почему соперник "Шахтера" в Лиге Европы сменил тренера

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Почему соперник &quot;Шахтера&quot; в Лиге Европы сменил тренера
Патрик ван Лиувен 7 лет работал в "Шахтере", Фото: ФК "Кайрат".

Соперник "Шахтера" в 1/16 Лиги Европы "Маккаби" уволил главного тренера Георгиоса Дониса. Греческий специалист не проработал в Тель-Авиве даже один сезон. Он пришел в команду летом 2020-го года.

Предыдущий наставник "Маккаби" Владимир Ивичич дважды выиграл чемпионские звание, но его команда вылетала на ранних стадиях еврокубков проигрывая слабым соперникам. Болельщикам команды не нравилось, что сербский тренер очень рациональный. Приход Дониса позволил клубу выйти в Лигу Европы, но дела в национальном чемпионате пошли не лучшим образом. Отставание от лидера чемпионата "Маккаби" Хайфа составляет уже 11 очков. Соперник "Шахтера" рискует потерять чемпионский титул и возможность квалификации в Лигу чемпионов.

Донес дал команде все, что мог. Команда достигла своего максимума выйдя из группы ЛЕ. Если неудачи команды в первой части сезона можно было списать на интенсивный график и успешное выступление в Лиге Европы, то после окончания турнира дела "Маккаби" не пошли лучше в национальном чемпионате. Команда просто не имела своего почерка. Если в еврокубках "Маккаби" играл от обороны, то конструктивный футбол совсем не получался в национальном чемпионате.

Ван Лиувен не имеет большого опыта самостоятельной работы со взрослыми командами. Он тренер развития, но не результата

Нужно было что-то менять. В Израиле действуют жесткие правила лимита на легионеров. В заявке может быть только 6 игроков из других стран и 5 на поле. Команда даже натурализизувала 2 иностранцев, чтобы иметь лучший состав. Но все равно много легионеров не пригласишь и не потратишь большие деньги на трансферы из-за надзора УЕФА по финансовому феер-плей. Несмотря на то, что владельцем "Маккаби" является канадский миллиардер Митчелл Гольдхаер, команда не может похвастаться своим составом.

Поэтому ничего не остается делать ставку на собственную Академию, которая считается одной из лучших в стране. В такой ситуации логичным шагом было назначить тренером Патрика ван Лиувена, который до того занимался делами школы "Маккаби".

Нидерландский специалист известен тем, что с 2006 по 2013 работал директором Академии "Шахтера". Именно он заложил принципы построения школы "горняков". С его именем связывают прогресс Александра Зинченко. Руслана Малиновского, Виктора Коваленко и Николая Матвиенко. Теперь "Маккаби" также будет делать ставку на собственных игроков. Понимая, что шансов пройти дальше в ЛЕ нет, дела в национальном чемпионате идут не лучшим образом, стоит именно сейчас пойти на перестройку команды. Возможно потеряв чемпионский титул, но доверять больше собственным игрокам. Строя команду на перспективу.

Назначение ван Лиувена придаст принципиальности матча Лиги Европы, но шансы "Шахтера" от этого только возрастут. Голландец не имеет большого опыта самостоятельной работы со взрослыми командами. Он тренер развития, но не результата.

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18-го февраля "Шахтер" проведет выездной матч в Израиле, а через неделю будет принимать "Маккаби" в Киеве.

Автор: Сергей Тищенко
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