Почему "Шахтер" пригласил Де Дзерби

Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

Итальянский тренер 42-летний Роберто Де Дзерби стал новым наставником "Шахтера"

С предыдущим тренером Луишем Куштру не продлили контракт после завершения сезона. Португалец не выиграл ни одного трофея в прошлом сезоне.

Обозреватель журнала "Футбол" Сергей Шевченко рассказал, чего ждать от приезда Де Дзерби в Украину.

"Назначение Де Дзерби считаю большой удачей для "Шахтера". Это, пожалуй, наиболее перспективный тренер Италии. Его решение возглавить "Шахтер"удивило многих на Апеннинах, этого специалиста ждали в топ-клубах. Для Де Дзерби важно попробовать свои силы в Лиге чемпионов. Как игрок он ради этого на закате карьеры отправился в румынский "Клуж", сейчас рискнул поехать в Украину.

Большой плюс Де Дзерби в том, что его стиль игры идеально подходит "горнякам"

Большой плюс Де Дзерби в том, что его стиль игры идеально подходит "горнякам". Владения мячом, большое количество коротких передач, выражено атакующий футбол - это то, что знакомо игрокам "Шахтера". Характерно, что его "Сассуоло" в прошлом сезоне владел мячом больше других команд Серии А. К тому же под руководством этого тренера прогрессировали много футболистов, как молодые - Локателли Бога, так и возрастные - Джуричич, Капуто. Смущает, что и пропускал "Сассуоло" немало, защита не была их козырем. Еще один фактор против: Де Дзерби из-за языкового барьера придется сложнее с бразильской диаспорой, которая привыкла к тренерам из Португалии. Возможно, это повод разбавить слишком многочисленных бразильцев игроками из других стран.

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Задача в Де Дзерби непростая, поскольку "Шахтер" сейчас в разобранном состоянии. С другой стороны, в команде хватает интересных молодых игроков, которые уже блеснули на уровне ЛЧ: Тете, Соломон, Маркос Антонио и другие. За несколько лет из них можно выстроить боеспособную команду.

Вряд ли Де Дзерби задержится здесь дольше, чем на два-три года - он, как и Пауло Фонсека, захочет развиваться в топ-чемпионатах. Его назначение, однако, может принести "Шахтеру" немалую пользу. Напомню и о символическом значении: первое чемпионство в истории "горняки" добывали раз под руководством итальянца Невио Скалы",- написал журналист.

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