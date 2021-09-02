Почему Малиновский потерял место в стартовом составе сборной Украины

Руслан Малиновский третий сезон выступает в Серии А. Фото: Footballua.tv

В 2020 году полузащитник Руслана Малиновский стал один из лидеров сборной Украина. Дела игрока улучшились в его клубе "Аталанте", где он стал одним из лидеров команды и лучшим ассистентом в прошлом сезоне Серии А.

Но Евро Руслан провалил. Его игра на турнире оставила больше вопросов, чем ответов. Оказалось, что Малиновский провел Евро с травмой, а сразу после турнира лег под нож, чтобы удалить грыжу.

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Наставник "бергамасок" Джан-Пьеро Гасперини выдавил все силы с игрока во время сезона, а на Евро поехал уставший и не совсем здоровый игрок. Как следствие - Малиновском досталось больше всего критики за турнир. Евро Руслан должен был стать лидером, но только разочаровал.

К сентябрьских матчам сборной полузащитник "Аталанты" подходит не в лучших кондициях. Малиновский вышел в обоих стартовых матчах Серии А в старте, но не убедил и был заменен. Это не удивительно, потому футболист только в середине августа вернулся в общую группу после операции и пропустил всю подготовку к сезону.

Новый наставник сборной Александр Петраков не поставил Руслана в стартовый состав на матч против Казахстана. Выпустив игрока только во втором тайме на замену на совсем другую позицию - фланг полузащиты.

Малиновский пропустил всю подготовку к сезону из-за травмы

Во-первых, Малиновский не совсем игрок для Петракова. Александр Васильевич предпочитает в опорной зоне двум разрушителям. Опорник должен быть надежным и выполнять много черновой работы, а уже потом креативить. Во-вторых, в тактических построениях Петракова игрок под форвардом, должен много уделять вниманию игре на фланге. Опять же, это не совсем о Малиновского.

В матче с Францией выглядит более уместным сопряжена опорная зона Украины, где сыграют разрушители Сидорчук и Степаненко. Если последний не сможет восстановиться, то ставку сделают на сыгранных динамовцев Сидорчка и Шапаренко. Руслана останется роль джокера.

Малиновский должен работать, чтобы вернуть свою форму, а уже потом претендовать на место в составе.

Матч Украина - Франция состоится 4 сентября в Киеве. Начало игры в 21:45. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте. Сборная Украины занимает второе место в своей отборочной группе. Команда Александра Петракова отстает от Франции на четыре очка. В последнем матче национальная команда сыграла вничью с Казахстаном -2:2.