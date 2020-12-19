Почему "Днепр-1" провалил первую часть сезона

Игорь Йовичевич работал в "Карпатах" и "Динамо" Загреб. Фото: ФК "Днепр-1".

После первого круга УПЛ "Днепр-1" расположился на последнем 14-м месте в турнирной таблице. Команда смогла набрать только 8 очков.

Клуб имеет серьезные амбиции. Может себе позволить покупать футболистов, а не просто подписывать свободных агентов, но не имеет ни результата, ни игры. В чем проблема?

Запоздалая отставка Дмитрия Михайленко. Проблемы "Днепра-1" были очевидны еще в прошлом сезоне. Тогдашний наставник команды Дмитрий Михайленко явно не оправдывал возложенных надежд. Несмотря на большие проблемы с игрой и результатом Михайленко дали начать новый сезон, а уже потом уволили. Новый тренер потерял возможность подготовки к сезону и комплектации.

Отсутствие лидера. Днепрянам не хватает человек, который вел за собой, была вожаком команды. 38-летний Сергей Кравченко явно не справляется с этой ролью. Он скорее тормозит развитие команды. Его ошибка стоила "Днепру-1" поражение от "Шахтера", когда опытный игрок просто на попал по мячу. Кравченко пользуется авторитетом, который откровенно мешает работать как главному тренеру, так и молодым игрокам.

Кравченко пользуется авторитетом, который откровенно мешает работать как главному тренеру, так и молодым игрокам

Провалена трансферная кампания. После выхода в УПЛ "Днепр-1" усилил свой состав почти 15-ю новыми игроками. Никто из них так и не оправдал возложенные на них надежды. Причем это футболисты, которые были лидерами в своих предыдущих командах.

Проблемы в защите. Больше всего уязвимое место команды - центр защиты. Хотя там играют футболисты с опытом Лиги Европы - Александр Сваток и Дуглас, но они допускают грубые ошибки, которые приводят к поражениям.

Квалификация Игоря Йовичевича. Методы хорватского тренера в Днепре не работают. Можно работать с молодыми футболистами будучи им старшим братом, помогая во всем. Профессиональные команды требуют не только подхода к молодежи, но и работы с тактикой, психологией игроков, игрой на результат. Смена Михайленко на Йовичевич не принесла никаких дивидендов команде.

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13-го февраля 2021-му Рокку "Днепр-1" сыграет в 14-м туре против "Ингула.