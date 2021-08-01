Пловец Романчук принес Украине первую серебряную медаль

Михаил Романчук большую часть заплыва был вторым. Фото: Reuters

Серебряную медаль принес Украине пловец Михаил Романчук на своей любимой дистанции 1500 метров вольным стилем. Первым был американец Роберт Финке, третьим - немец Флориан Велбрук.

Михаил рассудительно начал заплыв, находясь на первых 300 метрах вне тройки лидеров. Первенство захватил немец Флориан Велбрук. Далее был американец Финке и итальянец Палтриньери.

Ближе к середине определилась четверка лидеров - Велбрук, Романчук, Финке и Палтриньери. Они значительно оторвались от преследователей.

Развязка наступила за 100 метров до финиша. Американец Финке совершил рывок, похожий на тот, которым он выиграл 800-метровку. Романчук и Велбрук оказались не готовы. В итоге Романчук опередил Велбрука, но проиграл Финке.

Палтриньери пришел четвертым.

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Это первая серебряная награда сборной Украины на этой Олимпиаде и вторая в плавании. Ранее у нашей команды было пять бронзовых медалей.