Петраков обещает вывести сборную Украины на Кубок мира

Александр Петраков возглавил сборную Украины в августе 2021 года. Фото: УАФ

Наставник сборной Украины Александр Петраков не сомневается в поездке национальной команды на Кубок мира.

По словам наставника украинцев, сборная сделает все возможное, чтобы уехать в Катар.

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"Не хотелось встретить Италию или Португалию. И хотя британские команды тоже сильны, интересно будет встретиться с Шотландией. Жаль только, что мы не сыграем на своем поле. Но ничего, будем готовиться. Мы никого не боимся.

Не только болельщикам, но всем соотечественникам хочу пожелать здоровья, удачи и терпения. Вместе мы сила! Могу пообещать, что сборная Украины сделает все возможное, чтобы пробиться в финальную часть Кубка мира", – сказал тренер в комментарии УАФ.

24 марта 2022 года сборная Украины сыграет в гостях в стыковом матче Кубка мира против Шотландии. Если украинцы смогут победить, то сыграют в финальных стыках против победителя пары Уэльс – Австрия.

Александр Петраокв возглавляет сборную Украины с августа 2021 года. В этой должности он заменил Андрея Шевченко.