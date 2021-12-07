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вторник, 07 декабря 2021 11:09

Первый гол Шевченко в Лиге чемпионов должны были отменить арбитры

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Первый гол Шевченко в Лиге чемпионов должны были отменить арбитры
Андрей шевченко дебютировал в Лиге чемпионов в матче со "Спартаком"

7 декабря 1994 года в Киеве 18-летний Андрей Шевченко забил свой первый гол в турнире в ворота мюнхенской "Баварии". Однако встречу выиграл немецкий суперклуб - 4:1.

Перед началом игры киевляне имели 2 зачетных балла и сохраняли шансы на продолжение борьбы. Для этого нужно было побеждать дома "Баварию", которая имела 4 очка и надеяться, что ПСЖ обыграет дома московский "Спартак".

Парижане со своей задачей справились – 4:1, а киевляне дома провалились. Хотя поначалу ничто не предвещало разгрома. Киевляне активно начали и у Виктора Леоненко был отличный шанс забить, но дублер Оливера Кана Свен Шойер парировал удар динамовца.

Комментатор Сергей Дерепа назвал Андрея юным полузащитником

Однако на 38-й минуте киевляне добились своего. После розыгрыша углового мяч попал к Андрею Шевченко и тот пробил из-за пределов штрафной. Двое киевлян находились в офсайде. Особенно глубоко туда забрался Дмитрий Михайленко. При ударе он пригнулся и Шойер поздно среагировал. Мяч попал точно в угол. Немцы протестовали, но чешский арбитр Вацлав Крондл гол засчитал. Сейчас взятие ворот точно бы отменили.

Что любопытно: комментатор Сергей Дерепа назвал Андрея юным полузащитником. Он действительно сыграл тот матч в полузащите, потому что в нападении играли Леоненко и Скаченко.

Киевляне спокойно доигрывали первый тайм, но в одной из контратак грубо ошибся Олег Лужный. Он позволил Жан-Пьеру Папену уже в добавленное время выполнить навес. Этого не ожидали вратарь Шовковский и один из защитников. Мяч опустился точно на голову Нерлингера – 1:1.

Второй тайм киевляне провалили. Хотя сопротивлялись даже после первого из голов Папена. И только при счете 1:3 все поняли.

А окончательно добил команду защитник Сергей Леженцев. На ровном месте он жестко обрезался и даже не предпринял попытки исправиться и догнать Мехмета Шолля – 1:4. После этого его карьера в "Динамо" была, по сути, закончена.

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В 1995 году "Динамо" снова пробилось в Лигу чемпионов. В стартовом матче киевляне обыграли греческий "Панатинаикос". Однако после шубного скандала братьев Суркисов "Динамо" выгнали из Лиги чемпионов и дисквалифицировали на три года. Дисквалификация продержалась до следующего сезона.

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Дата
07
декабря

Первый гол Шевченко в Лиге чемпионов должны были отменить арбитры

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