Первый дубль Витиньйо - "Динамо" разгромило "Черноморец"

 
Ексклюзивы
1/5
"Сын родился в полуземлянке": семья Алешкиных обустроила шесть музеев в Букатинке
"Сын родился в полуземлянке": семья Алешкиных обустроила шесть музеев в Букатинке
Просмотров: 1062
На аллее Героев Небесной сотни провели субботник
На аллее Героев Небесной сотни провели субботник
Просмотров: 846
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Просмотров: 1170
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Просмотров: 846
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
Просмотров: 8910
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
10 Просмотров: 4284
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
Просмотров: 819
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
Просмотров: 738
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
1 Просмотров: 11521
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Просмотров: 3321
Фото
Все фото
5
5
10
4
5
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
Видео
Все видео
Первый дубль Витиньйо - "Динамо" разгромило "Черноморец"
Первый дубль Витиньйо - "Динамо" разгромило "Черноморец"
"Шахтер" предлагает €20 млн за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины
"Шахтер" предлагает €20 млн за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины
Показали, как Канада обыграла Мексику в трескучий мороз
Показали, как Канада обыграла Мексику в трескучий мороз
Это же не фильм для взрослых - бывший вратарь сборной России вспомнил, как просматривал видео гола Шевченко
Это же не фильм для взрослых - бывший вратарь сборной России вспомнил, как просматривал видео гола Шевченко
Джокович сошел с ума от радости после выхода Сербии на Кубок мира
Джокович сошел с ума от радости после выхода Сербии на Кубок мира
Интервью
1/5
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 3915
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1053
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1044
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2592
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1116
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
19 ноября 2021
Просмотров: 144
Нетерпимість
Іноді треба бути чесним. Не лише перед собою, але й перед людьми. Перед собою я чесний. Перед людьми – не завжди. Хто насправді знає, який ...
пятница, 19 ноября 2021 21:49

Первый дубль Витиньйо - "Динамо" разгромило "Черноморец"

  Комментировать
Первый дубль Витиньйо - &quot;Динамо&quot; разгромило &quot;Черноморец&quot;
Витиньо подписал контаракт с "Динамо" на 5 лет. Фото: ФК "Динамо" Киев

В матче 15-го тура чемпионата Украины "Динамо" разгромило "Черноморец" -6:1.

Что нужно знать об игре на стадионе Лобановского?

"Динамо" против "Динамо-2". В состав одесситов вступает 14 игроков арендованных из "Динамо". Мирча Луческу разрешил игрокам, которые не смогли закрепиться в первой команде, провести матч

Возвращение Миколенко и Кулача. Защитник восстановился от повреждения. Кулач вернулся после проблем с сердцем и ковида.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хацкевич назвал трех игроков "Динамо", которые бы грали у Лобановского

Кадровые проблемы. Дисквалифицированы были Забарный и Сидорчук. Шапаренко не попал в заявку.

Полное преимущество "Динамо". Киевляне владели полным игровым и территориальным преимуществом на протяжении всего матча. Игра фактически была в одни ворота.

"Черноморец" хватило на 27 мин. Одесситы смогли продержаться около получаса. После первого пропущенного мяча посыпались.

Дубли Витиньо и Буяльского. Бразилец два мяча забил в первом тайме. Украинец открыл счет и отличился в пенальти во втором тайме.

Игра фактически была в одни ворота

Активная Гармаш. Денис появился на поле после перерыва. Смог сразу забить гол и заработать пенальти.

Первый гол Кулача. Новичок "Динамо" отметил свое возвращение на поле забитым мячом, который стал для него первым киевлянами.

Победа без сверх усилий. Команда Луческу разгромила соперника совершенно без сопротивления.

После победы над "Динамо" стало единоличным лидером чемпионата. Чтобы вернуть первое место "Шахтеру", нужно победить "Рух" с разницей в четыре мяча.
В следующем матче "Динамо" будет принимать "Барселону" в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Матч состоится 23 ноября. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Первый дубль Витиньйо - "Динамо" разгромило "Черноморец"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
ноября

Наводнение смыло под воду 72 села

Самое читаемое
Флешмоб в стиле ню: какими снимками поражают пользователи Twitter каждый четверг
Флешмоб в стиле ню: какими снимками поражают пользователи Twitter каждый четверг
10
 1 Просмотров: 22123
Американская певица посреди концерта помочилась на фаната. Видео 18+
Американская певица посреди концерта помочилась на фаната. Видео 18+
 Просмотров: 9522
Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам
Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам
14
 Просмотров: 9414
&quot;Будем закрывать магазины и ехать в Польшу&quot; - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
43
 Просмотров: 8910
Лунное затмение: когда произойдет и почему в это время лучше отложить все дела
Лунное затмение: когда произойдет и почему в это время лучше отложить все дела
 Просмотров: 7857
Спорт
Хацкевич жалеет, что уехал работать в Россию
Хацкевич жалеет, что уехал работать в Россию Просмотров: 828
Сборная Украины улучшила позиции в мировом рейтинге
Сборная Украины улучшила позиции в мировом рейтинге Просмотров: 405
Хочет проводить дружеские турнирчики - Ракицкий сделал скандальное заявление
Хочет проводить дружеские турнирчики - Ракицкий сделал скандальное заявление 1 Просмотров: 711
Стало известно, почему Яремчук покинул "Динамо"
Стало известно, почему Яремчук покинул "Динамо" Просмотров: 684
Хацкевич назвал трех игроков "Динамо", которые бы грали у Лобановского
Хацкевич назвал трех игроков "Динамо", которые бы грали у Лобановского Просмотров: 1143
Больше всего комментируют
7
Планировали покушение на одного из министров
7
"Серьезный удар" - в ОП осудили публикацию отчета разведки по "вагнеровцам"
4
Расследование Bellingcat задержал Зеленский - журналист
2
"Отвлекают внимание от Bellingcat": покушение на министра всколыхнуло сети
2
Конституционный суд отказался пересматривать закон об амнистии майдановцев
Голосов: 477
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть