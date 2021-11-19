Первый дубль Витиньйо - "Динамо" разгромило "Черноморец"

Витиньо подписал контаракт с "Динамо" на 5 лет. Фото: ФК "Динамо" Киев

В матче 15-го тура чемпионата Украины "Динамо" разгромило "Черноморец" -6:1.

Что нужно знать об игре на стадионе Лобановского?

"Динамо" против "Динамо-2". В состав одесситов вступает 14 игроков арендованных из "Динамо". Мирча Луческу разрешил игрокам, которые не смогли закрепиться в первой команде, провести матч

Возвращение Миколенко и Кулача. Защитник восстановился от повреждения. Кулач вернулся после проблем с сердцем и ковида.

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Кадровые проблемы. Дисквалифицированы были Забарный и Сидорчук. Шапаренко не попал в заявку.

Полное преимущество "Динамо". Киевляне владели полным игровым и территориальным преимуществом на протяжении всего матча. Игра фактически была в одни ворота.

"Черноморец" хватило на 27 мин. Одесситы смогли продержаться около получаса. После первого пропущенного мяча посыпались.

Дубли Витиньо и Буяльского. Бразилец два мяча забил в первом тайме. Украинец открыл счет и отличился в пенальти во втором тайме.

Игра фактически была в одни ворота

Активная Гармаш. Денис появился на поле после перерыва. Смог сразу забить гол и заработать пенальти.

Первый гол Кулача. Новичок "Динамо" отметил свое возвращение на поле забитым мячом, который стал для него первым киевлянами.

Победа без сверх усилий. Команда Луческу разгромила соперника совершенно без сопротивления.

После победы над "Динамо" стало единоличным лидером чемпионата. Чтобы вернуть первое место "Шахтеру", нужно победить "Рух" с разницей в четыре мяча.

В следующем матче "Динамо" будет принимать "Барселону" в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Матч состоится 23 ноября. Отчет об игре читайте на нашем сайте.