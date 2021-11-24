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среда, 24 ноября 2021 18:35

Первая украинка на Эвересте пригласила в нашу страну легендарного шерпа

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Первая украинка на Эвересте пригласила в нашу страну легендарного шерпа
С Шерпом в Гималаях. Фото: Ирига Галай

Ирина Галай, которая в этом году совершила успешное восхождение на самую опасную гору в мире К2, пригласила в Украину рекордсмена Книги рекордов Гиннеса, легендарного шерпа Мингма Дорчи. Именно Мингма помог украинке подняться на вторую по высоте горную вершину Земли К2 (8611 м). В мире альпинизма К2 (Чогори) называют горой-убийцей из-за высокого уровня смертности среди альпинистов, предпринимающих попытки подняться на нее.

Мингма Дорчи является рекордсменом Книги рекордов Гиннеса. Непалец совершил самый быстрый траверс (восхождение на две вершины без возвращения в базовый лагерь). 27 мая 2019 года Мингма в 12:44 поднялся на Эверест (высота 8848 м), а уже в 6:45 был на четвертой вершине Земли Лходзе (высота 8516 м). То есть, сделал траверс Эверест-Лходзе всего за 6 ч. и 1 мин!

"Сначала Мингма повезем в мой родной Мукачево, - рассказывает Ирина Галай. - А потом планируем организовать встречу с друзьями в Киеве, на которой подведем итоги нынешнего года и запланируем восхождение на 2022 год".

"Я впервые в Украине, - отметил Мингма Дорчи. - С удовольствием поделюсь знаниями с украинскими альпинистами. Рад присутствовать на церемонии вручения Ирине звание почетного гражданина Мукачево, которое было принято вскоре после ее успешного восхождения на К2".

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Ирина Галай - рекордсменка Украины. Первая украинка, совершившая успешные восхождения на Эверест (20 мая 2016 года) и К2 (27 июля 2021-го). Также Ирина положила начало социальному проекту "Чистые Карпаты", в рамках которого организует походы со сбором мусора с украинских гор. Организует лагеря в Карпатах для детей с аутизмом. Разрабатывает свой женский костюм для высотных восхождений.

Шерпы - народность, обитающая в Восточном Непале в районе горы Джомолунгма (Эверест). Одним из основных занятий шерпа является участие в восхождениях на горные вершины, где они не незаменимы как высокогорные проводники.

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