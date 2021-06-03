Первая ракетка мира снялась с "Ролан Гаррос"

Эшли Барти будет дальше оставаться первым номером мирового рейтинга. Фото: REUTERS

Первая ракетка мира Эшли Барти покидает Открытый чемпионат Франции по теннису.

Австралийка не сумела доиграть матч второго круга против польки Магды Линетт из-за травмы. В течение матча она жаловалась на травму левого бедра, сообщает Sport.ua.

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Барти находилась в одной четверти сетки с украинкой Элиной Свитолиной и в перспективе могла стать ее соперницей в 1/4 финала.

Эшли выигрывала Открытый чемпионат Франции в 2019 году, а в прошлом сезоне не участвовала из-за пандемии коронавируса. Австралийка теперь теряет почти 2 тыс. очков в рейтинге WTA, но по итогам "Ролан Гаррос" она все же сохранит свою позицию в мировой классификации.

На "Ролан Гаррос" осталось две украинском - Элина Свитолина и Марта Костюк. Они Согрей в третьем круге турнира. Прошлогодней победительницей соревнований стала полька Ига Свьонтек.