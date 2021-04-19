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понедельник, 19 апреля 2021 10:38

Перес рассказал, для чего создали Суперлигу

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Перес рассказал, для чего создали Суперлигу
Флорентино Перес стал первым руководителем Суперлиги. Фото: REUTERS

Руководитель Суперлиги Флорентино Перес считает, что турнир создан для болельщиков.

По мнению испанского функционера, фанаты заинтересованы в турнире, где будет больше ведущих матчей, сообщает официальный сайт Суперлиги.

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"Мы поможем футболу на каждом уровне и выведем его на законное место в мире.

Футбол - единственный глобальный вид спорта с фанатской базой в четыре миллиарда человек. Наша ответственность, ответственность крупных клубов - удовлетворить потребности этих людей", - отметил Перес.

Идея создания Суперлиги предусматривает чемпионат сильнейших и богатейших команд Европы. Такой турнир может заменить европейские чемпионаты и еврокубки.

Ежегодно к турниру присоединяться новые клубы на основе процесса приема. Планируется 20 команд, которые поделят на две группы. Матчи Суперлиги планируют проводить в середине недели. За один сезон Суперлиги команды проведут по 18-23 матчей. Все клубы-члены при вступлении в Суперлигу получат до €350 млн каждый.

Как ранее уже заявляли УЕФА и шесть федераций, клубам, которые согласятся участвовать в Суперлиге, запретят играть в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игрокам могут отказать в возможности представлять свои национальные сборные на крупных международных турнирах.

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