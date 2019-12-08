"Перейти из киевского "Динамо" в "Спартак" в 1990-м мне помешали руководители Украинской ССР" - Юран

Сергей Юран выступал за киевское "Динамо" три сезона. Фото: с отрытых источников

Бывший нападающий "Динамо" Сергей Юран вспомнил о своем переходе в московский клуб.

"Поиграть в спартаковский футбол действительно было интересно. Но в 90-м мне помешали руководители Украинской ССР. Когда же все-таки оказался в" Спартаке ", подавляющее большинство журналистов отнеслось к этому скептически. Писали, что Юран привык в Киеве к другому футболу и команде не подойдет. Это меня завело. и через некоторое время пресса резко изменила тон. Выяснилось, что я, наоборот, буквально рожден для "Спартака", - цитирует Юрана "Динамо от Шурика"

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Сергей Юран - бывший советский, украинский и российский футболист и тренер. Выступал за "Зарю", "Динамо", "Спартак", "Бенфику", "Порту", "Бохум