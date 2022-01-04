Передумал? Защитник "Вулверхэмптона" не будет играть за сборную Украины

Макс Килман проводит второй сезон в АПЛ. Фото: Twitter.com/wolves

Защитник английского "Вулверхэмптона" 25-летний Макс Килмэн не будет играть за сборную Украины.

Он не будет подавать апелляцию на запрет ФИФА выступать за сборную Украины, сообщает журналист Давид Орнштейн.

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Защитник собирался стать футболистом сборной Украины и перед Евро-2020/21 получил украинский паспорт. Но сыграть за главную команду страны не смог из-за выступлений за футзальную сборную Англии.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт обратил внимание на успешную игру защитника в нынешнем сезоне. И рассматривает Килмана как потенциального сборника англичан.

У Макса Килмана украинское происхождение. Мать - уроженка Киева, а отец родился в Одессе. В текущем сезоне Килман сыграл в 21 матче за "Вулвз" во всех турнирах и забил один гол. Сборная Англии завоевала путевку на Кубок мира в Катаре. Украина 24 марта сыграет против Шотландии в полуфинале плей-офф.