Педриньо переходит в "Шахтер"

В украинском футболе еще не было Педриньо. Фото: slbenfica.pt

"Шахтер" очень близок к тому, чтобы договориться с "Бенфикой" о трансфере полузащитника Педриньо Делмино, сообщает iG.

Клубам осталось уладить детали сделки по переходу 23-летнего бразильца. Окончательное решение будет принято 31 мая.

Донецкий клуб заплатит португальскому от 35 до 40 миллионов евро.

23-летнего бразильца связывают с донецким клубом еще с 2018 года. За это время им также интересовались "Барселона", "ПСЖ", "Реал" и "Боруссия" Дортмунд.

Основная позиция футболиста – правый полузащитник, также способен сыграть левого хавбека и оттянутого форварда.

Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро, контракт с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

2 июня 2019 года Педриньо дебютировал за сборную Бразилии U-23, забил 3 гола в 14 матчах.

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В прошлом сезоне забил 1 гол в Кубке Португалии, в 17 матчах чемпионата не отличился результативными действиями. В целом на его счету 1 забитый матч и 4 ассиста в 31 встрече за команду. Раньше играл за "Коринтианс" (8 голов и 8 результативных передач в 93 матчах).