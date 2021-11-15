Павелко поставил Петракову ультиматум

Александр Петраков и Андрей Павелко. Фото: УАФ

Выездной матч отборочного цикла на Кубка мира-2022 против Боснии и Герцеговины может стать последним для 64-летнего Александра Петракова во главе сборной Украины.

Петраков покинет должность, если не выиграет у Боснии и Герцеговины сообщает издание Meta-Ratings.

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В случае неудачи в последнем туре квалификации он будет уволен решением Исполкома УАФ или сам попросит об увольнении. Если в Боснии все сложится удачно, Петраков будет руководить сборной и в матчах плейо-фф.

Александр Петраков возглавил сборную Украины в августе, заняв вакантную должность после завершения каденции Андрея Шевченко. Под руководством Петраков сборная Украины провела шесть матчей, четыре из них – в отборочном цикле и два – товарищеские. Во всех шести матчах украинская сборная не потерпела ни одного поражения, но одержала только одну победу Перед заключительным матчем отборочного цикла на чемпионат мира сборная Украины занимает третье место в своей группе. У команды еще остаются шансы попасть на Кубок мира: для этого нужно победить Боснию и Герцеговину 16 ноября и надеяться, что в параллельном матче Франция обыгрывает Финляндию. В то же время сборные Боснии и Казахстана уже упустили даже теоретические шансы на поездку на Мундиаль.