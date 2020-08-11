Палкин раскрыл секрет успеха "Шахтера"

Луиш Каштру и Сергей Палкин. Фото: ФК "Шахтер"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о секрете успеха донецкой команды.

По словам функционера, важное место занимает система работы клуба и выбор главного тренера.

"Мы должны делать все системно, с определенными планированием, стратегией и философией. Инвестировать в футболистов - это лишь часть, и не самая большая, из того, что должно происходить в клубе. Мы много лет системно занимаемся всем направлениям работы: и трансферной политикой, и первой командой, и академией, и всеми другими департаментами. Все это дает определенный результат.

Сегодня много дискуссий о роли тренера в клубе. Если говорить о нашем клубе, я считаю, тренер - это очень серьезный элемент всей системы. Естественно, его нужно подбирать, понимать, что за личность, в какой футбол он играет и так далее. Но мы выиграем благодаря всей системе работы в клубе. Когда тренер приходит в наш клуб, он становится частью системы, и все помогают ему, первой команде побеждать, начиная от президента и заканчивая рядовым работником ", - сказал Палкин в комментарии изданию "НВ".

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4 последних сезона "Шахтер" выигрывал чемпионат Украины и выступал в группе Лиги чемпионов. 11 августа "горняки" сыграют в 1/4 Лиги Европы против "Базеля".