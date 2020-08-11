Палкин раскрыл секрет успеха "Шахтера"

 
Ексклюзивы
1/5
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1215
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 720
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2250
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1377
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18792
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3735
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6939
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 999
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 855
Фото
Все фото
16
10
7
11
11
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
Сексапильная девушка Роналду в кружевном боди поразила аппетитными формами
Сексапильная девушка Роналду в кружевном боди поразила аппетитными формами
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Видео
Все видео
Бывший игрок сборной России жестко избил арбитра
Бывший игрок сборной России жестко избил арбитра
"Манчестер Юнайтед" вышел в 1/2 финала Лиги Европы
"Манчестер Юнайтед" вышел в 1/2 финала Лиги Европы
Стало известно, кто будет потенциальным соперником "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы
Стало известно, кто будет потенциальным соперником "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы
Одноклубник украинца забил красивый мяч в ворота "Манчестер Юнайтед"
Одноклубник украинца забил красивый мяч в ворота "Манчестер Юнайтед"
Мировому рекорду Инессы Кравец исполнилось 25 лет
Мировому рекорду Инессы Кравец исполнилось 25 лет
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1278
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 720
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1656
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 729
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2250
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
09 августа 2020
Просмотров: 810
Мама краще знає
– Навіщо ті дитячі коробки? Кожна мати дитині й так купить усе необхідне, – каже Оксана. Її немовля в дорогому візку та брендових ...
вторник, 11 августа 2020 12:26

Палкин раскрыл секрет успеха "Шахтера"

  Комментировать
Палкин раскрыл секрет успеха &quot;Шахтера&quot;
Луиш Каштру и Сергей Палкин. Фото: ФК "Шахтер"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о секрете успеха донецкой команды.

По словам функционера, важное место занимает система работы клуба и выбор главного тренера.

"Мы должны делать все системно, с определенными планированием, стратегией и философией. Инвестировать в футболистов - это лишь часть, и не самая большая, из того, что должно происходить в клубе. Мы много лет системно занимаемся всем направлениям работы: и трансферной политикой, и первой командой, и академией, и всеми другими департаментами. Все это дает определенный результат.

Сегодня много дискуссий о роли тренера в клубе. Если говорить о нашем клубе, я считаю, тренер - это очень серьезный элемент всей системы. Естественно, его нужно подбирать, понимать, что за личность, в какой футбол он играет и так далее. Но мы выиграем благодаря всей системе работы в клубе. Когда тренер приходит в наш клуб, он становится частью системы, и все помогают ему, первой команде побеждать, начиная от президента и заканчивая рядовым работником ", - сказал Палкин в комментарии изданию "НВ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" разорвал контракт с бразильцем

4 последних сезона "Шахтер" выигрывал чемпионат Украины и выступал в группе Лиги чемпионов. 11 августа "горняки" сыграют в 1/4 Лиги Европы против "Базеля".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Палкин раскрыл секрет успеха "Шахтера"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
августа

Президент США заявил о бомбардировке России

Столкнулись пассажирские самолеты

"Стив, ты поляк? Нет, я - украинец" - Возняк празднует 70-летие

Кремль взялся за уничтожение поляков

Совет безопасности ООН поддержал территориальную целостность Украины, против голосовали одна страна

Заключенному запретили изучать птиц

Самое читаемое
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
6
 Просмотров: 10107
Показали, чем в Минске разогнали людей
Показали, чем в Минске разогнали людей
6
 Просмотров: 9990
Тихановская заявила о готовности сесть с властью за стол переговоров
Тихановская заявила о готовности сесть с властью за стол переговоров Просмотров: 8802
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий Просмотров: 8424
Сравнили цены в Украине и Европе: где жить дороже всего
Сравнили цены в Украине и Европе: где жить дороже всего Просмотров: 8326
Спорт
"Манчестер Юнайтед" хочет подписать экс-звезду "Шахтера"
"Манчестер Юнайтед" хочет подписать экс-звезду "Шахтера" Просмотров: 36
"Динамо" интересуется сыном экс-звезды "Барселоны"
"Динамо" интересуется сыном экс-звезды "Барселоны" Просмотров: 225
Отец Лопеса рассказал, при каких условиях его сын будет драться против Ломаченко
Отец Лопеса рассказал, при каких условиях его сын будет драться против Ломаченко Просмотров: 126
"Шахтер" разорвал контракт с бразильцем
"Шахтер" разорвал контракт с бразильцем Просмотров: 369
"Динамо" не будет покупать молодых бразильцев - журналист
"Динамо" не будет покупать молодых бразильцев - журналист Просмотров: 162
Больше всего комментируют
4
"Нам не безразлично" - Зеленский обратился к белорусам
2
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
1
Какие детали необходимо проверить в машине перед долгой поездкой
1
На севастопольских пляжах водятся крысы
1
В Минске ОМОН жестоко избил пару во дворе дома: момент попал на видео (18+)
Голосов: 743
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua