Палкин назвал будущего тренера "Шахтера"

Дарио Срна сейчас работает помощником Луиша Каштру. Фото: ФК "Шахтер"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин считает, что Дарио Срна в будущем станет наставником команды.

Сейчас хорватский специалист работает в тренерском штабе Луиша Каштру.

"Я уверен, что Срна будет тренером" Шахтера ". Долгое время был игроком, много прошел. Теперь он с другой стороны. Ему нужно посмотреть, как это работает со стороны руководства клуба. У него есть все задатки, чтобы быть тренером.

В будущем он станет наставником "Шахтера", я уверен", - сказал Палкин в комментарии клубном канала.

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Дарио Срна 15 лет защищал цвета "Шахтера". В 2019 году завершил профессиональную карьеру и начал работать в системе "горняков".