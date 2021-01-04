Палкин назвал лучшего игрока "Шахтера" за всю историю

Дарио Срна 15 лет играл за "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин считает Дарио Срна лучшим игроком "горняков" за всю историю клуба.

Хорватский защитник более 10 лет был капитаном донецкой команды.

"Назвать 11 лучших игроков Шахтера за время моей работы? Я назову одного, лучшего - человека, который написал этот вопрос.

Дарио Срна - лучший футболист за всю историю нашего клуба. Остальные фамилии не буду озвучивать чисто из этических нормах", - отметил Палкин в интервью клубному телеканалу "Шахтера".

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Дарио Срна выступал за донецкий клуб с 2003 по 2018 годы. После завершения игровой карьеры хорват был назначен на должность директора по футболу в "Шахтере".