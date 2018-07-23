Озил покинул сборную Германии, обвинив чиновников в расизме

Озил завершил карьеру в сборной. Фото: www.ftbl.ru

Полузащитник сборной Германии и лондонского "Арсенала" Месут Озил объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Игрок объяснил решение несправедливым отношением к нему со стороны Немецкого футбольного союза.

Перед КМ-2018 Озил сфотографировался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, за что подвергся суровой критике в Германии.

"С тяжелым сердцем и после долгих размышлений в связи с последними событиями я решил больше не играть за сборную Германии, так как чувствую расистское и несправедливое отношение. Я носил футболку сборной Германии с гордостью и радостью, но теперь это не так.

Мне было очень трудно принять это решение, потому что я всегда выкладывался полностью ради партнеров по команде, тренеров и хорошего народу Германии. Но когда высокопоставленные чиновники Немецкого футбольного союза с неуважением относятся к моим турецким корням и эгоистично втягивают меня в политическую пропаганду, то с меня хватит. Я играю в футбол не ради этого. И я не буду молча сидеть и терпеть. Расизм не может быть приемлемым", - написал Озил в Твиттере.

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На Кубке мира-2018 сборная Германии заняла в своей группе последнее место.