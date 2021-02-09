Отец Лопеса советует ставить деньги на Ломаченко

Отец Теофимо Лопеса тренирует своего сына. Фото: instagram.com/teofimolopezl

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса уверен, что украинец Василий Ломаченко победит любого боксера, с которым выйдет в ринг, кроме его сына.

По словам Теофимо Лопеса-старшего, поражение в бою за звание абсолютного чемпиона мира сделала украинца сильнее.

"Другие боксеры легкой категории игнорируют Ломаченко, они не хотят его вызвать. Они игнорируют его потому, что он уничтожит любого, с кем подерется в следующем бою. Я вам это гарантирую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обидчик Ломаченко назвал своего следующего соперника

Ставьте свои деньги на Лому. Он победит любого боксера легкой категории, кроме Теофимо.

Благодаря поединку с моим сыном Ломаченко станет только лучше. Он вернется лютым и злым. Сейчас его может побить только мой сын", - сказал Лопес-старший в интервью YouTube-каналу Johnny's Fight Palace.

В октябре 2020-го Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Американец одержал победу единогласным решением судей.