Отец Лопеса советует ставить деньги на Ломаченко

 
Ексклюзивы
1/5
Образ Бандеры был создан советской системой, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры был создан советской системой, чтобы запугивать людей
Просмотров: 306
Хвижа та сніжниця - как на украинском метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как на украинском метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 144
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 711
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 522
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
2 Просмотров: 2448
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 9738
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1620
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 576
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 243
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 2223
Фото
Все фото
7
8
4
9
5
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Видео
Все видео
Экс-форвард "Шахтера" остановил "Атлетико"
Экс-форвард "Шахтера" остановил "Атлетико"
Свитолина с победы начала Australian Open
Свитолина с победы начала Australian Open
Улыбающийся Лобановский держал ручку на коленях, раздавая автографы жителям городка на Тернопольщине
Улыбающийся Лобановский держал ручку на коленях, раздавая автографы жителям городка на Тернопольщине
"Бавария" вышла в финал клубного Кубка мира
"Бавария" вышла в финал клубного Кубка мира
Парень Свитолиной едва сдержал слезы после поражения
Парень Свитолиной едва сдержал слезы после поражения
Интервью
1/5
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 18
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 333
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 252
Как приучить детей к работе
Как приучить детей к работе
Просмотров: 288
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Просмотров: 477
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
Просмотров: 54
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
вторник, 09 февраля 2021 17:35

Отец Лопеса советует ставить деньги на Ломаченко

  Комментировать
Отец Лопеса советует ставить деньги на Ломаченко
Отец Теофимо Лопеса тренирует своего сына. Фото: instagram.com/teofimolopezl

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса уверен, что украинец Василий Ломаченко победит любого боксера, с которым выйдет в ринг, кроме его сына.

По словам Теофимо Лопеса-старшего, поражение в бою за звание абсолютного чемпиона мира сделала украинца сильнее.

"Другие боксеры легкой категории игнорируют Ломаченко, они не хотят его вызвать. Они игнорируют его потому, что он уничтожит любого, с кем подерется в следующем бою. Я вам это гарантирую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обидчик Ломаченко назвал своего следующего соперника

Ставьте свои деньги на Лому. Он победит любого боксера легкой категории, кроме Теофимо.

Благодаря поединку с моим сыном Ломаченко станет только лучше. Он вернется лютым и злым. Сейчас его может побить только мой сын", - сказал Лопес-старший в интервью YouTube-каналу Johnny's Fight Palace.

В октябре 2020-го Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Американец одержал победу единогласным решением судей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отец Лопеса советует ставить деньги на Ломаченко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
февраля

Зубные протезы женам начали выписывать с разрешения мужа

Запатентовали первый огнетушитель

Заключенные подняли восстание

Родился основатель Maybach

Украинские дипломаты подписали в Беларуси мир

Нобелевский лауреат не читал газет и не смотрел телевизор

На референдуме поддержали изменение власти

В Америке началась мания борьбы против коммунизма

"Просил пропустить в метро. Потому что не было денег на жетон" - 9 дней назад не стало Сергея Проскурни

Президента США выбрал парламент

Самое читаемое
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
10
 Просмотров: 212815
Финалистка &quot;Супер модели&quot; снялась в откровенных позах
Финалистка "Супер модели" снялась в откровенных позах
8
 Просмотров: 43157
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
6
 Просмотров: 35919
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
5
 Просмотров: 26327
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
5
 Просмотров: 25416
Спорт
"Реал" поставил ультиматум своему звездному футболисту
"Реал" поставил ультиматум своему звездному футболисту Просмотров: 171
Обладатель Кубка мира рассказал, почему покинул "Динамо"
Обладатель Кубка мира рассказал, почему покинул "Динамо" Просмотров: 297
"Коваленко в "Аталанте" может забить 6-7 голов за сезон" - тренер сборной Украины
"Коваленко в "Аталанте" может забить 6-7 голов за сезон" - тренер сборной Украины Просмотров: 54
Экс-тренер "Динамо" возглавит аутсайдера первой лиги
Экс-тренер "Динамо" возглавит аутсайдера первой лиги 1 Просмотров: 207
Селезнёв рассказал об истории отчисления из "Колоса"
Селезнёв рассказал об истории отчисления из "Колоса" Просмотров: 567
Больше всего комментируют
3
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
2
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
1
Медики раскрыли невероятные свойства лимона
1
Жену Медведчука внесли в "Миротворец"
1
Путин злоупотребляет властью, но "жить стало лучше" - опрос
Голосов: 67
Голосование Чего достигнут "Динамо" и "Шахтёр" в Лиге Европы 2020/21?
  • 1) 1/16 фіналу
  • 2) 1/8 фіналу
  • 3) 1/4 фіналу
  • 4) 1/2 фіналу
  • 5) финал
  • 6) выигрыш турнира
Просмотреть