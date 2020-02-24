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понедельник, 24 февраля 2020 14:31

Отец Фьюри хочет, чтобы сын завершил карьеру

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Отец Фьюри хочет, чтобы сын завершил карьеру
После победы над Деонтеем Уайлдером Тайсон Фьюри получил чемпионский пояс WBC. Фото: рейтер

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри заявил, что боксеру нужно завершить карьеру.

"Я хочу, чтобы Тайсон завершил карьеру. Он сделал достаточно и уже все доказал. Поединок с Уайлдером был тяжелым для него.

Думаю, что в глубине души он думает об этом. Он больше ничего не сможет сделать. Тайсон отдал все ", - цитирует Джона Фьюри" Спортарена"

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В последнем бою Тайсон Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде победил Деонтея Уайлдера в поединке за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Британец стал первым боксером выиграл абсолютно все чемпионские пояса в супертяжелом дивизионе.

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