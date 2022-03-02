Отдаст деньги жертвам войны в Украине. Абрамович продает "Челси"

Роман Абрамович почти 20 лет владел "Челси". Фото: Reuters

Российский олигарх Роман Абрамович продает английский клуб "Челси".

Ранее Абрамович передал руководство командой АПЛ благотворительному фонду.

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"Я хотел бы отреагировать на спекуляции в СМИ за последние несколько дней по моему владению ФК "Челси". Я всегда принимал решение исходя из интересов клуба.

Поэтому в текущей ситуации я решил продать клуб, считаю, что это пойдет в пользу клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба.

Я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвовать все доходы от продаж "Челси". Фонд будет работать на благо всех жертв событий в Украине", - цитирует Абрамовича сайт "Челси".

В прошлом сезоне "Челси" выиграл Лигу чемпионов, а в текущем году стал победителем клубного Кубка мира. Лондонцы находятся на третьем месте в АПЛ. Русский владел клубом с 2003 года.