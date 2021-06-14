"От Сидорчука мяч отскакивает, как от дерева" - реакция соцсетей на поражение сборной Украины от Нидерландов

Сергей Сидорчук уже почти 10 лет выступает за "Динамо". Фото: УАФ

Сборная Украины стартовала с поражения на Евро-2020/21.

В первом туре команда Андрея Шевченко уступила в Амстердаме -2: 3.

Gazeta.ua собрала реакцию соцсетей на поражение национальной команды.

Футбольный эксперт Всеволод Кевлич считает, что сборная Украины выглядела достойно на фоне сильного соперника.

"Тотальный футбол во всей своей красе. Его изобрели именно голландцы. Кто-то увидел разницу между форвардами и крайними защитниками в оранжевой форме? И в этой игре Украина выглядела конкурентно. Если бы ... Многие этого" если бы ", но за игру команде огромное спасибо! "

Журналист Ua-football Леон Вургафт критикует Александра Зинченко и Георгия Бущана.

"В перерыве Шевченко должен был сказать Зинченко:" Или ты остаешься на расстоянии 10 метров от Сидорчука, или я тебя заменяю. В современном футболе последний опорник должен уметь обращаться с мячом, опускаться на одну линию с защитниками и разыгрывать. Сидорчук не умеет. От него мяч отскакивает, как от дерева. Поэтому помощь Зинченко была жизненно важна. Но Александр исчез. Возможно, стоит отказаться от него как от полузащитника и ставить на левом фланге, как Гвардиола в "МанСити". Когда поставили на минуте семидесятых - все стало выглядеть лучше.

Зинченко должен был играть на позиции левого защитника

Наш герой Жора Бущан. Это не первый матч, в котором он отражает, спасает, спасает, а потом берет и привозит два гола исключительно по собственной вине. Второй и третий исключительно на нем. Мы уже это проходили с СаШо и Пятовым. Спасают, спасают, а затем в решающий момент как устроят клоунаду! "

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков остался доволен игрой в Амстердаме.

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"За эту сборную Украины хочется болеть.

Какое удовольствие - матч в Амстердаме. Удовольствие с горчинкой - жаль Украину, которая сделала суперкамбек с сумасшедшим голом Андрея Ярмоленко, но все-таки проиграла. 2:2 были бы торжеством гармонии в этот вечер, а не 3:а2. Лучший пока матч чемпионата, лучший гол чемпионата. Удивительно!

Шевченко построил очень симпатичную команду, которая стремится атаковать даже против фаворитов и за которую хочется болеть. Если бы еще Зинченко с Малиновским провели лучшую игру, и игрок "Манчестер Сити" проиграл верх в решающий момент ... "

Наш герой - Жора Бущан. Это не первый матч, в котором он отражает, спасает,спасает, а потом берет и привозит два гола исключительно по собственной вине. Второй и третий исключительно на нем

Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло считает, что сборная должна играть в три центральных защитника.

"Именно против голландцев, это зеркало в построении, могло нам обеспечить результат, перекрыв ширину. Но тренер поверил в возвращение Ярмоленко, тем самым отказавшись от своего первоначального плана в противостоянии в матче с голландцами.

Были и очень хорошие пассажи в нашей игре, что вселяет оптимизм. Мы все ожидали большего, но получилось как всегда".

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левенко считает, что Нидерланды заслуженно победили.

"Поздравляю Нидерланды с победой! Все-таки заслуженно. Но как же хотелось ничью! Ничего страшного, идем вперед. Важнейшие матчи впереди!"



17 июня сборная Украины сыграет во втором туре против Северной Македонии. Матч пройдет в Бухаресте. Начало игры в 16:00. В другом матче нашей группы Австрии победила Северную Македонию -3:1. Теперь австрийцы и голландцы имеют в своем активе по три очка.