Остался без ключевого ассистента. Стало известно, кто будет помогать Шевченко в "Дженоа"

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Наставник "Дженоа" украинский тренер 45-летний Андрей Шевченко определился с помощниками.

Шевченко будут помогать его бывшие помощники из сборной Украины Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини, сообщает Ilgiornale.

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Другой помощник Шевченко в сборной Украины Андреа Мальдера не будет работать в Генуе. Также нет тренера вратарей Педро Харо.

Андрей Шевченко приступил к карьере тренера в 2016 году. Сначала был ассистентом головногого тренера сборной Украины, затем пять лет возглавлял национальную команду. За это время вывел сборную на Евро-2020/21, где команда дошла до четвертьфинала. В следующем матче Серии А "Дженоа" в гостях сыграет против "Ромы".