"Оснований для отмены профессионального бокса в Украине нет" - Шатерникова

Бывшая украинская боксер Алина Шатерникова рассказала об отношении к желанию ликвидировать профессиональный бокс.

Об этом пишет "Сайт братьев Кличко"

"В 2007-м профессиональный бокс стал отдельным видом спорта. От Лиги соответствующее заявление подписывали клубы, промоутерские компании, менеджеры по профессиональному боксу, наши чемпионы мира. С тех пор профессиональный бокс попал в реестр неолимпийских видов спорта. У нас была плодотворное сотрудничество с ФБУ, когда появилась Всемирная серия бокса и создали команду "Украинские атаманы". Мы даже представить не могли, что через некоторое время профессиональный бокс некоторые люди захотят убрать из признанных видов спорта. Никаких оснований для отмены профессионального бокса в Украине не существует!" - сказала Шатерникова.

Автор: klitschko-brothers.com Алина Шатерникова продолжает заниматься развитием бокса в Украине

Кроме того, Алина Шатерникова сказала, что сравнивать профессиональный и любительский бокс нельзя.

"Тайский бокс, как и кикбоксинг, тоже могут быть отдельными департаментами федерации. Ведь ФБУ может сказать - в названиях вида спорта присутствует слово "бокс". Думаю, что люди, которые подали соответствующее заявление в Министерство молодежи и спорта, не знали, какие объективные тезисы подать. Поэтому все это - выдуманная история без аргументов и без подкрепления реалиями. У нас есть эффективная модель развития бокса в любительском и профессиональном боксе. Не нужно ничего менять", - говорит Шатерникова.

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Алина Шатерникова - украинский экс-чемпионка мира по профессиональному боксу.11 августа 2014-го выставила чемпионский пояс по версии GBU на благотворительный аукцион и передала вырученные 20 тыс. грн на лечение раненных в зоне АТО бойцов.