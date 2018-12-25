Опубликовали рейтинг самых дорогих украинских форвардов

Владислав Супряга дорогой украинский нападающий

Известный ресурс Transfermarkt опубликовал обновленные данные по стоимости украинских футболистов. Самым дорогим украинским форвардом является нападающий "Динамо" Владислав Супряга, который оценивается в 4500000 евро. Интересно, что 18-летний Супряга провел в составе первой команды киевлян в УПЛ лишь 6 матчей, в которых забил ни одного гола.

Второе место в рейтинге занимает нападающий бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук (3500000 евро), третье - форвард "Динамо" Артем Беседин (2 млн евро). Евгений Селезнев оказался вне топ-10 - нападающий "Акхисар" на 11-й позиции. Трансферная стоимость 33-летнего нападающего составляет 750 000 евро.

Стоит отметить не слишком высокую результативность украинских форвардов. В активе десятки самых дорогих наших нападающих лишь 24 гола на всех. При этом сразу четверо не забили ни одного мяча. Самым нападающим с украинским паспортом из топ-10 является Адеринсола Эсеола - 9 голов.

Топ-10 самых дорогих украинских форвардов:

1. Владислав Супряга (Динамо, 4,5 млн евро) - 6 матчей, 0 голов (учитываются только поединки чемпионата в составе первой команды в сезоне 2018/19).

2. Роман Яремчук (Гент, 3,5 млн евро) – 19 матчей, 5 голов.

3. Артем Беседин (Динамо, 2 млн евро) – 8 матчей, 1 гол.

4-6. Александр Гладкий (Ризеспор, 1 млн евро) – 8 матчей, 0 голов.

4-6. Артем Кравец (Кайсериспор, 1 млн евро) – 6 матчей, 0 голов.

4-6. Борис Тащи (Дуйсбург, 1 млн евро) – 14 матчей, 1 гол.

7. Филипп Будковский (Сошо, 900 тысяч евро) – 9 матчей, 0 голов.

8-10. Роман Зозуля (Альбасете, 800 тысяч евро) – 16 матчей, 4 гола.

8-10. Адеринсола Эсеола (Кайрат, 800 тысяч евро) – 16 матчей, 9 голов.

8-10. Андрей Борячук (Мариполь, 800 тысяч евро) – 15 матчей, 4 гола.

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Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, соответствует ли действительности информация о возможных трансферах киевского клуба.