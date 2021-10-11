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понедельник, 11 октября 2021 08:10

Определился победитель Лиги наций

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Определился победитель Лиги наций
Сборная Франции впервые выиграла Лигу наций. Фото: REUTERS

Сборная Франции стала победителем Лиги Наций сезона-2020/21.

В финальном матче команда Дидье Дешама одержала волевую победу над Испанией - 2:1.

Первый тайм прошел без забитых мячей.

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В середине второго тайма Микель Оярсабаль вывел испанцев вперед.

За две минуты Карим Бензема сравнял счет, а под конец матча Килиан Мбаппе записал на свой счет победный гол. Форвард ПСЖ был в офсайде.

В самом конце матча Испания имела две возможности сравнять счет, но Францию ​​выручил вратарь.

Серебряным призером Лиги наций стала сборная Италии, победившая в утешительном финале Бельгию - 2:1.

Первым победителем Лиги наций была сборная Португалии

Сборная Украины заняла последнее место в своей группе дивизиона А Лиги наций и вылетела в дивизион Б.

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