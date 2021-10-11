Определился победитель Лиги наций

Сборная Франции стала победителем Лиги Наций сезона-2020/21.
В финальном матче команда Дидье Дешама одержала волевую победу над Испанией - 2:1.
Первый тайм прошел без забитых мячей.
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В середине второго тайма Микель Оярсабаль вывел испанцев вперед.
За две минуты Карим Бензема сравнял счет, а под конец матча Килиан Мбаппе записал на свой счет победный гол. Форвард ПСЖ был в офсайде.
В самом конце матча Испания имела две возможности сравнять счет, но Францию выручил вратарь.
Серебряным призером Лиги наций стала сборная Италии, победившая в утешительном финале Бельгию - 2:1.
Первым победителем Лиги наций была сборная Португалии
Сборная Украины заняла последнее место в своей группе дивизиона А Лиги наций и вылетела в дивизион Б.
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